У Дніпрі підприємці вийшли на мітинг через рейдерства та тиск силовиків

Фото: облрада у Дніпрі (gorsovet.com.ua)

У Дніпрі проходять мітинги з вимогою припинити репресії проти чесного бізнесу. Підприємці стверджують, що рейдерські захоплення в регіоні відбуваються за підтримки керівництва обласної прокуратури і обласної ради.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро оперативне".

"Ми прийшли сюди, щоб поставити питання обласному прокурору: чому існує вибіркове правосуддя? Справи про рейдерство - відбирання квартир, врожаю у фермерів, чужої приватної власності - роками лежать і не розслідуються. Прокуратура говорить про те, що їм урізали повноваження і вони нічого не можуть. Але коли зачіпаються їхні приватні інтереси - з'являються і повноваження, і завзяття, і бажання, і дуже швидко починають все розслідувати", - заявив представник організації "Самозахист підприємців" Олег Манаєнков.

Крім того, учасники мітингу стверджують, що голова облради Святослав Олійник ймовірно є одним з фігурантів замовного переслідування директора дерев'яного ринку на пр. Воронцова Ігоря Гетьмана.

За словами адвоката підприємця Костянтина Бильцана, безпосереднім загарбником є колишній силовик Андрій Попудренка, який нібито залякував торговців та керівництво ринку, а також сприяв відкриттю кримінального переслідування щодо законного власника торгової площадки - Ігоря Гетьмана.

Як відомо, прокурори пред'явили підозрою Ігорю Гетьману, обравши йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і встановили розмір застави 1,6 млн грн. При цьому сторона захисту зазначає, що прокуратура не надала жодного економічного обгрунтування, ні суму збитку.

"Ніяких підстав для вручення підозри моєму клієнтові не було", - підкреслює адвокат Олександр Тимченко, який так само представляє інтереси Ігоря Гетьмана.

Юрист зазначив, що активні дії проти законного власника ринку прокуратура почала після того, як її очолив Сергій Біжко, - однокурсник згаданого вище Попудренка.

На думку адвокатів, свавілля рейдерів неможливе без підтримки органів влади, вказуючи на близькі контакти Попудренка з керівництвом облради, а також керівництвом обласної прокуратури.

"Святослав Олійник є однокурсником Сергія Біжка, прокурора Дніпропетровської області, а також Андрія Попудренка, який ще з 90-х років разом з членами своєї сім'ї віджимав підприємства. А зараз Біжко разом з Попудренком сфальсифікували це кримінальне провадження", - додає адвокат Костянтин Бильцан.

Підприємці Дніпра обурені свавіллям обласних чиновників і прокурорів. Вони проводять мітинги перед будівлею обласної прокуратури і обласної ради і вимагають припинити тиск, що знищує малий та середній бізнес.

Учасники протестів також звернулися до президента та генерального прокурора України з вимогою захистити сумлінних підприємців від рейдерів і припинити розправу обласних прокурорів і чиновників над представниками бізнесу.

Мітингувальники мають намір продовжувати акції і добитися повного відновлення справедливості.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Служба безпеки України викрила в Дніпропетровській області мережу адміністраторів масштабної "тролеферми" провокаторів, пов'язаних з Росією. Їх метою було зірвати вибори.