В Днепре предприниматели самостоятельно демонтируют рекламные конструкции

Некоторые предприниматели самостоятельно начали демонтировать свои рекламные конструкции в Днепре. Среди них - компания "Био-Форс", у которой более 300 рекламных конструкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора компании "Био-Форс" Евгении Бессоновой.
"Прежде всего, мы - жители города, и полностью поддерживаем стремление и действия городских властей в наведении порядка по размещению рекламных конструкций. В первую очередь там, где будут проходить реконструкции, а также в тех местах, где рекламные конструкции максимально искажают внешний вид", - рассказала она.
В компании добавили, что в горсовет уже подали соответствующие письма на отмену разрешений по размещению части своих рекламных конструкций.
"А некоторые из них уже и самостоятельно убрали", - подчеркнула директор.
Как сообщалось, хаотичное размещение рекламных конструкций - многолетняя системная проблема для Днепра. Бесконтрольная установка бордов обезобразила исторический центр города и прилегающие улицы, поэтому мэрия инициировала их демонтаж и готова подключить к процессу даже полицию.