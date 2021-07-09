В Днепре предприниматели самостоятельно демонтируют рекламные конструкции

Некоторые предприниматели самостоятельно начали демонтировать свои рекламные конструкции в Днепре. Среди них - компания "Био-Форс", у которой более 300 рекламных конструкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора компании "Био-Форс" Евгении Бессоновой.

"Прежде всего, мы - жители города, и полностью поддерживаем стремление и действия городских властей в наведении порядка по размещению рекламных конструкций. В первую очередь там, где будут проходить реконструкции, а также в тех местах, где рекламные конструкции максимально искажают внешний вид", - рассказала она.

В компании добавили, что в горсовет уже подали соответствующие письма на отмену разрешений по размещению части своих рекламных конструкций.

"А некоторые из них уже и самостоятельно убрали", - подчеркнула директор.