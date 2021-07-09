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В Днепре предприниматели самостоятельно демонтируют рекламные конструкции

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Днепр, Пятница 09 июля 2021 17:07
В Днепре предприниматели самостоятельно демонтируют рекламные конструкции Фото: предприниматели Днепра собственноручно убирают свою наружную рекламу (nashemisto.dp.ua)
Автор: РБК-Украина

Некоторые предприниматели самостоятельно начали демонтировать свои рекламные конструкции в Днепре. Среди них - компания "Био-Форс", у которой более 300 рекламных конструкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора компании "Био-Форс" Евгении Бессоновой.

"Прежде всего, мы - жители города, и полностью поддерживаем стремление и действия городских властей в наведении порядка по размещению рекламных конструкций. В первую очередь там, где будут проходить реконструкции, а также в тех местах, где рекламные конструкции максимально искажают внешний вид", - рассказала она.

В компании добавили, что в горсовет уже подали соответствующие письма на отмену разрешений по размещению части своих рекламных конструкций.

"А некоторые из них уже и самостоятельно убрали", - подчеркнула директор.

Как сообщалось, хаотичное размещение рекламных конструкций - многолетняя системная проблема для Днепра. Бесконтрольная установка бордов обезобразила исторический центр города и прилегающие улицы, поэтому мэрия инициировала их демонтаж и готова подключить к процессу даже полицию.

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