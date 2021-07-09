У Дніпрі підприємці самостійно демонтують рекламні конструкції
Деякі підприємці самостійно почали демонтувати свої рекламні конструкції в Дніпрі. Серед них - компанія "Біо-Форс", у якій понад 300 рекламних конструкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора компанії "Біо-Форс" Євгенії Безсонової.
"Перш за все, ми - жителі міста, і повністю підтримуємо прагнення і дії міської влади в наведенні порядку з розташування рекламних конструкцій. В першу чергу там, де будуть проходити реконструкції, а також в тих місцях, де рекламні конструкції максимально спотворюють зовнішній вигляд", - розповіла вона.
У компанії додали, що до міськради вже подали відповідні листи на скасування дозволів щодо розміщення частини своїх рекламних конструкцій.
"А деякі з них вже і самостійно прибрали", - підкреслила директор.
Як повідомлялося, хаотичне розміщення рекламних конструкцій - багаторічна системна проблема для Дніпра. Безконтрольна установка бордів спотворила історичний центр міста і прилеглі вулиці, тому мерія ініціювала їх демонтаж і готова підключити до процесу навіть поліцію.