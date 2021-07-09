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У Дніпрі підприємці самостійно демонтують рекламні конструкції

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Дніпро, П'ятниця 09 липня 2021 17:07
У Дніпрі підприємці самостійно демонтують рекламні конструкції Фото: підприємці Дніпра власноруч прибирають свою зовнішню рекламу (nashemisto.dp.ua)
Автор: РБК-Україна

Деякі підприємці самостійно почали демонтувати свої рекламні конструкції в Дніпрі. Серед них - компанія "Біо-Форс", у якій понад 300 рекламних конструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора компанії "Біо-Форс" Євгенії Безсонової.

"Перш за все, ми - жителі міста, і повністю підтримуємо прагнення і дії міської влади в наведенні порядку з розташування рекламних конструкцій. В першу чергу там, де будуть проходити реконструкції, а також в тих місцях, де рекламні конструкції максимально спотворюють зовнішній вигляд", - розповіла вона.

У компанії додали, що до міськради вже подали відповідні листи на скасування дозволів щодо розміщення частини своїх рекламних конструкцій.

"А деякі з них вже і самостійно прибрали", - підкреслила директор.

Як повідомлялося, хаотичне розміщення рекламних конструкцій - багаторічна системна проблема для Дніпра. Безконтрольна установка бордів спотворила історичний центр міста і прилеглі вулиці, тому мерія ініціювала їх демонтаж і готова підключити до процесу навіть поліцію.

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