У Дніпрі підприємці самостійно демонтують рекламні конструкції

Деякі підприємці самостійно почали демонтувати свої рекламні конструкції в Дніпрі. Серед них - компанія "Біо-Форс", у якій понад 300 рекламних конструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора компанії "Біо-Форс" Євгенії Безсонової.

"Перш за все, ми - жителі міста, і повністю підтримуємо прагнення і дії міської влади в наведенні порядку з розташування рекламних конструкцій. В першу чергу там, де будуть проходити реконструкції, а також в тих місцях, де рекламні конструкції максимально спотворюють зовнішній вигляд", - розповіла вона.

У компанії додали, що до міськради вже подали відповідні листи на скасування дозволів щодо розміщення частини своїх рекламних конструкцій.

"А деякі з них вже і самостійно прибрали", - підкреслила директор.