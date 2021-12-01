UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре повалили Ханукию. Задержаны подозреваемые

Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре 29 ноября повалили ханукальный светильник (Ханукию), установленный на Европейской площади в Шевченковском районе. Полиция задержала подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили пятерых мужчин в возрасте от 17 до 20 лет и доставили их в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос об определении роли и предоставлении квалификации действиям каждого участника происшествия.

По данному факту осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в центре Днепра повалили Ханукию, полиция открыла дело.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр