В Днепре подожгли медлабораторию. Нападавшего задержали
Фото: в Днепре мужчина поджег медицинскую лабораторию (facebook.com/dnipropolice)
В Днепре на улице Березинской мужчина поджег частную медицинскую лабораторию. Злоумышленника догнали и задержали, когда тот пытался сесть в машину с водителем за рулем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Экипаж заметил, что горит здание лаборатории, а возле него стоит мужчина с канистрой в руках. Он обливал стены лаборатории топливом.
Когда полицейские подошли к нему, сказали прекратить и оставаться на месте, мужчина бросил канистру и начал убегать.
Злоумышленника догнали и задержали, когда тот пытался сесть в машину с водителем за рулем.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и пожарных. Обоих мужчин доставили в отделение полиции, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.