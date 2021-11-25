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У Дніпрі підпалили медлабораторію. Нападника затримали

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Дніпро, Четвер 25 листопада 2021 15:33
У Дніпрі підпалили медлабораторію. Нападника затримали Фото: у Дніпрі чоловік підпалив медичну лабораторію (facebook.com/dnipropolice)
Автор: Анастасія Рокитна

В Дніпрі на вулиці Березинській чоловік підпалив приватну медичну лабораторію. Зловмисника наздогнали та затримали, коли той намагався сісти у машину з водієм за кермом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Екіпаж помітив, що горить будівля лабораторії, а біля неї стоїть чоловік із каністрою в руках. Він обливав стіни лабораторії паливом.

Коли поліцейські підійшли до нього, сказали припинити і залишатися на місці, чоловік кинув каністру і почав тікати.

Зловмисника наздогнали та затримали, коли той намагався сісти у машину з водієм за кермом.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та пожежників. Обох чоловіків доставили у відділення поліції, щоб з'ясувати обставини того, що трапилося.

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