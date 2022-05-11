В Днепре переименовали еще почти два десятка улиц

В Днепре сменили названия еще почти 20 топонимов. Большинство новых наименований теперь связаны непосредственно с его историей, еще ряд переименован в честь украинских художников и защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время 21-й внеочередной сессии горсовета 11 мая
"Мы должны делать это в интересах территориальной общины, учитывая все исторические особенности. Имперских нарративов нужно избавляться. У нас нет морального права не делать этого", - сказал Филатов.
Как известно, первые три десятка улиц Днепра переименовали в конце апреля.