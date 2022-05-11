У Дніпрі перейменували ще майже два десятки вулиць

У Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час 21-ї позачерговій сесії міськради 11 травня
"Ми повинні робити це в інтересах територіальної громади, враховуючи всі історичні особливості. Імперських наративів потрібно позбуватися. У нас немає морального права не робити цього", - сказав Філатов.
вул. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер Сурсько-Литовська.
вул. Байкова (Соборний р-н) - Стара Пристань.
вул. Башкирська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Редутна.
вул. Ватутіна (Новокодацький р-н) - Узв. Воздвиженський.
вул. Гагринська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Василя Корнієнка (українського художника та дитячого письменника, який народився в селі Мануйлівка Катеринославської губернії, і був, зокрема, ілюстратором "Енеїди" Івана Котляревського, - ред.).
пров. Гагринський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Василя Корнієнка.
вул. Гвардійська (Новокодацький р-н) - Посполита.
вул. Дежньова (Самарський р-н) - Староігренська.
вул. Ігнатьєва (Чечелівський р-н) - Старої Цегельні.
вул. Іжевська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) - Брилів Шлях.