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В Днепре открыли Южную объездную парадом из 500 тонн раритетных автомобилей

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Днепр, Пятница 17 декабря 2021 14:48
В Днепре открыли Южную объездную парадом из 500 тонн раритетных автомобилей Фото: в Днепре открыли Южную объездную парадом (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре открыли Южный обход города, построенный «с нуля». 7-километровая магистраль соединила трассу Н-08 с Южным мостом, став первой объездной дорогой города. Ее создали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"В этом году в Днепропетровской области построено и отремонтировано более 550 км дорог - государственных и местных. Среди самых масштабных проектов - объездная дорога Днепра, по которой уже открыли движение. Она разгрузит город от транзитного транспорта. А значит, фуры не будут разрушать улицы областного центра", - рассказал глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

В Днепре открыли Южную объездную парадом из 500 тонн раритетных автомобилей

Южный обход Днепра является трассой первой категории с двумя полосами движения в каждую сторону. Ее строили по современным технологиям, положив 7 слоев дорожной одежды и специальную гео-мембрану, которая будет выводить воду во время осадков и поспособствует устойчивости покрытия. На трассу нанесена разметка из холодного пластика, светящегося ночью.

Для того, чтобы продемонстрировать качество новой дороги, ее открыла колонна автогигантов. Раритетные автомобили ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, КАВЗ 30-70-х и современные грузовики Ford общим весом более 500 тонн проехали по Южной обходной.

Новая дорога поможет вывести транзитный транспорт за пределы Днепра. Ее пропускная способность составляет 20 тыс. машин в сутки.

Напомним, в Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" впервые за 40 лет отремонтировали трассу на Никополь.

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