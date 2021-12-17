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У Дніпрі відкрили Південну об’їзну парадом з 500 тонн раритетних автівок

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Дніпро, П'ятниця 17 грудня 2021 14:48
У Дніпрі відкрили Південну об’їзну парадом з 500 тонн раритетних автівок Фото: у Дніпрі відкрили Південну об'їзну парадом (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі відкрили Південний обхід міста, який збудували з нуля. 7-кілометрова магістраль з’єднала трасу Н-08 із Південним мостом, ставши першою об’їзною дорогою міста. Її створили за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Цьогоріч на Дніпропетровщині збудовано та відремонтовано понад 550 км доріг - державних та місцевих. Серед наймасштабніших проектів - об’їзна дорога Дніпра, якою вже відкрили рух. Вона розвантажуватиме місто від транзитного транспорту. А значить, фури не руйнуватимуть вулиці обласного центру", - розповів голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпрі відкрили Південну об’їзну парадом з 500 тонн раритетних автівок

Південний обхід Дніпра є трасою першої категорії, з двома смугами руху в кожен бік. Її будували за сучасними технологіями, поклавши 7 шарів дорожнього одягу та спеціальну геомембрану, яка буде виводити воду під час опадів та сприятиме стійкості покриття. На трасу нанесена розмітка з холодного пластику, який світиться вночі.

Для того, щоб продемонструвати якість нової дороги, її відкрила колона автогігантів. Раритетні автомобілі ГАЗ, ЗІС, ЗІЛ, КАВЗ 30-70-х та сучасні вантажівки Ford загальною вагою понад 500 тонн проїхали Південною обхідною.

Нова дорога допоможе вивести транзитний транспорт за межі Дніпра. Її пропускна здатність складає 20 тис. машин на добу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вперше за 40 років відремонтували трасу на Нікополь.

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Велике будівництво
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