В Днепре открыли новое 104.ua Клиентское пространство

31 декабря в Днепре состоялось открытие нового 104.ua Клиентского пространства. Теперь клиенты с левого берега города могут воспользоваться всем спектром услуг по газоснабжению по адресу: проспект Слобожанский, 96.

Новый центр обслуживания потребителей природного газа обустроен в формате открытого пространства. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который контролирует все этапы выполнения заказанных услуг. Обслуживать клиентов будут 12 квалифицированных специалистов.

"Главная цель открытия новых 104.ua клиентских пространств – стать ближе к клиентам, – рассказывает начальница управления клиентского сервиса Днепропетровского региона Ирина Манько. - Персональные менеджеры ООО "104.ua" предоставляют комплексные консультации по присоединению к газовым сетям, выполнению реконструкции систем газоснабжения, заключению договоров на поставку/распределение природного газа, осуществлению перерасчетов за услуги по газоснабжению, а также подбору и установке современного и энергоэффективного газового оборудования".

В помещении клиентского пространства установлены два терминала самообслуживания 104.ua, внедрена автоматизированная система электронной очереди, которая способствует оперативной отработке обращений клиентов, функционируют удобные зоны ожидания, детский уголок и туалет. О свободных менеджерах в операционном зале клиентов информируют электронные табло и голосовые сообщения.

Администратор reception-зоны помогает клиентам воспользоваться терминалом электронной очереди и терминалами самообслуживания.

Новое 104.ua клиентское пространство на пр. Слобожанском, 96 работает с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, без перерыва.