У Дніпрі відкрили новий 104.ua Клієнтський простір

31 грудня в Дніпрі відбулося відкриття нового 104.ua Клієнтського простору. Тепер клієнти з лівого берега міста можуть скористатися всім спектром послуг з газопостачання за адресою: проспект Слобожанський, 96.

Новий центр обслуговування споживачів природного газу облаштований у форматі відкритого простору. За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який контролює всі етапи виконання замовлених послуг. Обслуговувати клієнтів будуть 12 кваліфікованих фахівців.

"Головна мета відкриття нових 104.ua Клієнтських просторів - стати ближче до клієнтів, - розповідає начальниця управління клієнтського сервісу Дніпропетровського регіону Ірина Манько. - Персональні менеджери ТОВ "104.ua" надають комплексні консультації щодо приєднання до газових мереж, виконання реконструкції систем газопостачання, укладання договорів на постачання/розподіл природного газу, здійснення перерахунків за послуги з газопостачання, а також підбору та встановлення сучасного та енергоефективного газового обладнання".

У приміщенні клієнтського простору встановлено два термінали самообслуговування 104.ua, впроваджена автоматизована система електронної черги, яка сприяє оперативному відпрацюванню звернень клієнтів, функціонують зручні зони очікування, дитячий куточок і туалет. Про вільних менеджерів в операційному залі клієнтів інформують Електронні табло і голосові повідомлення.

Адміністратор reception-зони допомагає клієнтам скористатися терміналом Електронної черги і терміналами самообслуговування.

Нове 104.ua клієнтський простір на пр. Слобожанському, 96 працює з Понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00, без перерви.