В Днепре открыли еще одну новую амбулаторию

Обновление как снаружи, так и внутри: утеплили фасад, заменили все сети и коммуникации. Также перепланировали помещения под кабинеты для удобства как персонала, так и пациентов. В каждом кабинете кондиционер. Ремонт выполнен с учетом доступности: пандус, указатели со шрифтом Брайля, тактильная плитка, санузел для людей с инвалидностью.

"Это новое лечебное учреждение соответствует наивысшему уровню оказания первичной медицинской помощи. Это еще одно доказательство того, что городской голова Борис Филатов выполняет свои предвыборные обещания, и Днепр действительно становится городом без окраин благодаря обновлению инфраструктуры, открытию новых объектов медицинской отрасли и т.д. Новые амбулатории еще появятся и на других жилых массивах и микрорайонах, в том числе и в Таромском", - подчеркнул во время выездной пресс-конференции 21 января заместитель городского головы, директор департамента здравоохранения населения горсовета Андрей Бабский.

В то же время генеральный директор центра первичной медико-санитарной помощи № 10 Александр Мартышкин рассказал, что капитальный ремонт новой амбулатории профинансировал Всемирный банк (около 8 млн грн), а мебель и оборудование приобретены за счет городского бюджета (330 тыс. грн). Еще 100 тыс. грн (финансирование от НСЗУ) потратили на доотделку лечебного учреждения.

"В этой амбулатории работают четыре семейных врача, которые обслуживают более 7 тыс. населения. Ранее пациенты обслуживались в другой части ж/м "Приднепровск" (амбулатория по ул. 20-летия Победы), а затем добираться туда не всем было удобно, поскольку необходимо было преодолевать более 3 км. В общем, новую амбулаторию № 8 удовлетворены как горожане, так и персонал, поскольку приятнее находиться в таких комфортных условиях", - отметил Александр Мартышкин.