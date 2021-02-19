В Днепре определили перевозчиков на городских автобусных маршрутах

"Конкурсный комитет рассмотрел все представленные предложения. По процедуре открыли конверты № 2, и стало известно, на какие из маршрутов претендуют перевозчики. После этого определили количество баллов по каждому из предложений. У нас остались маршруты, на которые вообще не было претендентов, - № 45, 57, 66, 76, 79, 116, 122, 126. Также выставленные на маршрут № 56 претенденты предлагали автобусы малой вместимости, что не соответствует условиям конкурса. Поэтому эти маршруты будут объявлены в следующем конкурсе", - прокомментировал Лещенко.

Со своей стороны специалист сектора контроля и мониторинга департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Иван Васючков отметил, что изменения произошли на маршруте № 40, где вместо автобусов маленькой вместимости выйдут автобусы средней вместимости.

"На маршрутах № 127, № 64 и № 64-Г добавят автобусы большой вместимости. Со всеми победителями будут заключены договоры сроком на 5 лет", - добавил он.

Победителями конкурса стали: