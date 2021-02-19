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В Днепре определили перевозчиков на городских автобусных маршрутах

Автор: РБК-Украина

В Днепре выбрали победителей конкурса по определению перевозчиков на 8 городских автобусных маршрутах. От 9 автопредприятий поступило 16 предложений. На этапе проверки одного претендента сняли с конкурса из-за несоответствия требованиям действующего законодательства.

Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Александр Лещенко.

"Конкурсный комитет рассмотрел все представленные предложения. По процедуре открыли конверты № 2, и стало известно, на какие из маршрутов претендуют перевозчики. После этого определили количество баллов по каждому из предложений. У нас остались маршруты, на которые вообще не было претендентов, - № 45, 57, 66, 76, 79, 116, 122, 126. Также выставленные на маршрут № 56 претенденты предлагали автобусы малой вместимости, что не соответствует условиям конкурса. Поэтому эти маршруты будут объявлены в следующем конкурсе", - прокомментировал Лещенко.

Со своей стороны специалист сектора контроля и мониторинга департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Иван Васючков отметил, что изменения произошли на маршруте № 40, где вместо автобусов маленькой вместимости выйдут автобусы средней вместимости.

"На маршрутах № 127, № 64 и № 64-Г добавят автобусы большой вместимости. Со всеми победителями будут заключены договоры сроком на 5 лет", - добавил он.

Победителями конкурса стали:

  • Маршруты № 34, № 111 – ООО "Автотранссервис";
  • Маршрут №37 – ООО ПФ "Технополис";
  • Маршрут № 40 – ПП "Зигфрид";
  • Маршруты № 64, 64-Г, 153 – ООО "С.М.И.Т";
  • Маршрут № 127 – ОДО "11205".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре перевозчики пополнили подвижной состав автобусами большой вместимости. Всего в этом году в Днепр прибыло 17 автобусов большой вместимости.

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