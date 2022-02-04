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В Днепре ограбили отделение ПриватБанка

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 4 февраля, в Днепре ограбили отделение ПриватБанка. В свою очередь руководство банка объявило вознаграждение за информацию о преступлении.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Инцидент произошел в 17:15 в отделение банка по улице Строителей. В банк зашел мужчина, который начал разговор о жизни с сотрудницей банка, во время которого из рюкзака достал предмет, похожий на пистолет и угрозами заставил подвести его в кассу, где требовал отдать все наличные.

В банке сообщили, что кассир подготовила пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной. В то же время сотрудница банка успела нажать на "тревожную кнопку", включила сирену и вызвала охрану.

Грабитель покинул отделение банка, услышав сирену.

По факту попытки вооруженного ограбления отделения ПриватБанка ведется следствие.

Кроме того, служба безопасности банка объявила о вознаграждении в размере 100 тысяч гривен за любую информацию о преступниках, которая поможет быстрее раскрыть преступление

"Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02 или (067) 565 12 34, по электронной почте dezhurka@pbank.com.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется", - заявил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Напомним, в США задержали банду, похитившую более 30 млн долларов из сейфов украинских банков. Ее организовали граждане Украины, им грозит до 20 лет тюрьмы.

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