В Днепре в одноэтажном доме произошел пожар, погибли трое человек

Накануне в Днепре в одноэтажном неексплуатованому доме произошел пожар. В результате происшествия погибли трое человек.

Как сообщается, пожар произошел в Самарском районе Днепра. По информации спасателей, в доме горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух людей. Еще одного гражданина 1960 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии, однако он не выжил.

Отмечается, что огонь уничтожил перекрытие на площади 80 кв. м. К тушению пожара были привлечены 7 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.