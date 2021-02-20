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У Дніпрі в одноповерховому будинку сталася пожежа, загинули троє людей

Автор: Андрій Козловський

Напередодні у Дніпрі в одноповерховому неексплуатованому будинку сталася пожежа. У результаті події загинули троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталась у Самарському районі Дніпра. За інформацією рятувальників, в будинку горіло сміття, старі речі та дерев’яна конструкція даху. Під час ліквідації займання пожежники виявили тіла двох людей. Ще одного громадянина 1960 року народження госпіталізували у тяжкому стані, однак він не вижив.

Зазначається, що вогонь знищив перекриття на площі 80 кв. м. До гасіння пожежі були залучені 7 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, в Одесі о 03:02 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі. Евакуювала 74 людини, з яких 16 немовлят.

Також РБК-Україна писало, що в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще двоє з опіками та отруєнням потрапили до лікарні. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.

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Новини України пожежа
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