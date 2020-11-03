Фото: Обновленный центр первичной медико-санитарной помощи в Днепре (пресс-служба мэра)

В Днепре обновили центр первичной медико-санитарной помощи № 4. Это - одно из девяти медучреждений, где в этом году комплексно обновляют первые этажи и входные группы.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Отмечается, что обновленное лечебное учреждение станет качественной муниципальной альтернативой частным клиникам для более 7,7 тыс. жителей Соборного района.

"Прийти сюда на консультацию или за справкой - сплошное удовольствие, ведь созданный интерьер смахивает скорее на уютное кафе, чем на лечебное учреждение", - делятся впечатлениями посетители.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что приоритетом для города в этой сфере есть интересы в первую очередь пациентов.

Так, крыльцо и холл медцентра перестроили с учетом элементов безбарьерности, пандус сделан с системой стаивания снега и льда. Утеплили также фасад, решили проблему с коммуникациями. В медучреждении меняют и пасажирский лифт. Также и оборудовали отдельное помещение для обследований пациентов с высокой температурой.

Еще одна старая проблема, которую сейчас решили благодаря ремонту - обновление подходов к больнице.

"Лужи были огромные. Молодые еще как-то перепрыгнут, а вот нам, старикам, очень плохо было. Знаете, я говорила мэру, что надо с этим что-то делать, - говорит пенсионерка Лариса. И вот он меня, нас всех услышал. Наконец нормальный, даже лучше всех мэр".

Кроме того, возле медцентра обустроили пандус, тротуары и заезд для колясок. Семейные врачи отмечают, что центр до и после - две разные учреждения.

Также в 4-м центре первичной медико-санитарной помощи будет работать стоматология и будут принимать пациентов узкопрофильные специалисты вторичной медицины.

"Центры первичной медико-санитарной помощи требуют капитальных ремонтов. Мы взялись сейчас за первые этажи, ведь именно в общественных зонах всегда наибольшее количество людей. К ремонтам других этажей, медицинских кабинетов мы дойдем в ближайшее время. Мы будем продолжать реконструкцию нашего единого медицинского пространства. На ближайшие несколько лет есть обширные планы относительно ремонта ряда больниц. Даже в условиях недофинансирования со стороны центральной власти, делаем все, чтобы подставить медикам плечо", - сказал Борис Филатов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре фиксируют положительную динамику выздоровления от COVID-19 и призывают не пренебрегать карантинными ограничениями.