Фото: Оновлений центр первинної медико-санітарної допомоги в Дніпрі (прес-служба мера)

У Дніпрі оновили центр первинної медико-санітарної допомоги № 4. Це - одна з дев'яти медустанов, де цьогоріч комплексно оновлюють перші поверхи та вхідні групи.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Зазначається, що оновлений лікувальний заклад стане якісною муніципальною альтернативою приватним клінікам для понад 7,7 тис. мешканців Соборного району.

"Прийти сюди на консультацію чи за довідкою - суцільне задоволення, адже створений інтер’єр скидається радше на затишне кафе, ніж на лікувальний заклад", - діляться враженнями відвідувачі.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що пріоритетом для міста в цій сфері є інтереси насамперед пацієнтів.

Так, ґанок і хол медцентру перебудували з урахуванням елементів безбар'єрності, пандус зроблений з системою танення снігу і льоду. Утеплили також фасад, вирішили проблему з комунікаціями. У медзакладі міняють і пасажирский̆ ліфт. Також обладнали і окреме приміщення для обстежень пацієнтів із високою температурою.

Ще одна стара проблема, яку нині вирішили завдяки ремонту - оновлення підходів до лікарні.

"Калюжі були величезні. Молоді ще перестрибнуть якось, а от нам, стареньким, дуже погано було. Знаєте, я казала меру, що треба з цим щось робити, - говорить пенсіонерка пані Лариса. - І от він мене, нас усіх почув. Нарешті нормальний, навіть кращий за всіх мер".

Крім того, біля медцентру облаштували пандус, тротуари і заїзд для візочків. Сімейні лікарі зазначають, що центр до і після - дві різні установи.

Також у 4-му центрі первинної медико-санітарної допомоги працюватиме стоматологія та будуть приймати пацієнтів вузькопрофільні фахівці вторинної медицини.

"Центри первинної медико-санітарної допомоги потребують капітальних ремонтів. Ми взялися нині саме за перші поверхи, адже саме в громадських зонах завжди найбільша кількість людей. До ремонтів інших поверхів, медичних кабінетів ми дійдемо найближчим часом. Ми продовжуватимемо реконструкцію нашого єдиного медичного простору. На найближчі кілька років є розлогі плани щодо ремонту низки лікарень. Навіть в умовах недофінансування з боку центральної влади, робимо все, щоб підставити медикам плече", - сказав Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі фіксують позитивну динаміку одужання від COVID-19 та закликають не нехтувати карантинними обмеженнями.