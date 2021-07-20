В Днепре обнаружили схему присвоения 4,5 млн гривен, выделенных на ремонт школ и детсадов

По информации ведомства, средства были выделены государству Европейским банком реконструкции и развития.

Как установили оперативники, в преступную схемы причастны шесть человек - руководители и владельцы коммерческих структур, в том числе и коммунального предприятия.

Так, они разработали четкий план действий, чтобы присвоить средства госбюджета, которые были предназначены для ремонтных работ в школах и дошкольных детских учреждениях Днепра, а именно - замена окон, ремонт кровли, утепление фасадов, замена теплооборудования.

Однако, как выяснили правоохранители, работы выполнялись по завышенной стоимости, а материалы не соответствовали техническим нормам, указанным в тендерной документации. В результате было присвоено более 4,5 млн гривен.

Правоохранители сообщили организатору и пяти участниками организованной преступной группы о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Указано, что прокуратура уже обратилась с ходатайством в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.