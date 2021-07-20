У Дніпрі виявили схему привласнення 4,5 млн гривень, виділених на ремонт шкіл і дитсадків

За інформацією відомства, кошти були виділені державі Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як встановили оперативники, до злочинної схеми причетні шість осіб - керівники та власники комерційних структур, зокрема і комунального підприємства.

Так, вони розробили чіткий план дій, аби привласнити кошти держбюджету, які були призначені для ремонтних робіт у школах та дошкільних дитячих закладах Дніпра, а саме - заміна вікон, ремонт покрівлі, утеплення фасадів, заміна теплообладнання.

Однак, як з’ясували правоохоронці, роботи виконувалися по завищеній вартості, а матеріали не відповідали технічним нормам, зазначеним в тендерній документації. Внаслідок чого було привласнено понад 4,5 млн гривень.

Правоохоронці повідомили організатору та п’ятьом учасниками організованої злочинної групи про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Вказано, що прокуратура вже звернулася із клопотанням до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.