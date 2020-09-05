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В Днепре напали на мэра Филатова

Днепр, Суббота 05 сентября 2020 16:43
В Днепре напали на мэра Филатова
Фото: Борис Филатов после инцидента (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Нападавшего задержали на месте

В Днепре напали на мэра Бориса Филатова, который проводил встречу с местными жителями. Инцидент произошел днем в субботу в одном из дворов на левом берегу города.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Отмечается, что Филатова облили зеленкой.

В результате инцидента никто не пострадал. В то же время, нападавшего задержали на месте сами же горожане, присутствующие на встрече.

Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: «Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и...

Опубліковано Borys Filatov Субота, 5 вересня 2020 р.

Как пишет "Днепр оперативный", нападавший может состоять на работе у местного бизнесмена Александра Петровского.

Несмотря на инцидент, Филатов продолжил встречу с людьми. Он также заявил, что "мафия не сможет его запугать, и он продолжит встречи с людьми".

В свою очередь, присутствовавшие на встрече жители потребовали от правоохранителей оперативно отреагировать на инцидент и "остановить беспредел, который пытаются раскрутить в Днепре люди из криминальных кругов".

Напомним, согласно недавнему опросу социологический группы "Рейтинг", работой действующего мэра Днепра Бориса Филатова довольны 60% опрошенных горожан.

Среди местных политиков, к которым у жителей Днепра позитивное отношение, на первом месте тоже Филатов - в ходе опроса его назвали 50% респондентов.

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