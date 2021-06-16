В Днепре начался первый всеукраинский экологический форум

"Это первое мероприятие такого масштаба в нашем городе и, пожалуй, в Украине в целом. К участию приглашены все ответственные за вопросы экологии: от ученых до юристов, от представителей крупных промышленных предприятий до госслужащих. Вместе мы сможем определить самые болевые точки и поймем масштабы необходимых инвестиций для решения определенных экологических проблем. В частности, поговорим об экомониторинге.- городской голова Борис Филатов уделяет немало внимания этому вопросу в Днепре. Поднимем вопрос озеленения городов, борьбы с карантинными растениями, энергосбережения", - отметил Олег Семенко.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии Наталья Начарьян подчеркнула, что информация, полученная на экологическом форуме, станет основой для работы депутатского корпуса Днепровского горсовета.

"В экологической сфере есть вопросы, на которые нужно искать консолидированные ответы. Такие дискуссионные форумы - хорошая возможность, чтобы найти оптимальное направление развития нашего города в сфере экологии", - добавила Наталья Начарьян.

По словам директора ассоциации "Укрекоальянс" Максима Баринова, этот форум даст возможность создать базу для местной стратегии обращения с отходами, которая будет иметь и работу с промышленными гигантами, и населением.

"По нашему мнению, главное - это не только работа с крупными промышленными предприятиями, но и работа с обществом. Ведь горожане должны понимать, как нужно относиться к окружающей среде, к отходам, которые они образуют. Наша задача как ассоциации - передать практический опыт именно для этого региона и города". Харьковские коллеги приехали на форум, чтобы поделиться опытом работы проекта "ZeroWaste Academy". Его философия заключается в том, что не нужно ждать законодательных норм, чтобы перейти на использование многоразовых продуктов вместо, например, пластика.

"Много лет работал линейный тип экономики - купили, использовали, выбросили и захоронили на полигоне. Сейчас ментальность людей меняется, и этот тип уже не работает. Мы предлагаем новый подход к обращению с отходами. Каждый человек вместо покупки кофе в одноразовом стаканчике может приобрести свою чашку и брать напитки у нее. Каждый может не покупать пластиковые пакеты, а иметь всегда с собой в магазине многоразовую экосумку. Это европейский подход, который будет хорошо работать в наших реалиях", - заявила директор ОО "Центр общественных и медийных инициатив" Анна Прокаева.