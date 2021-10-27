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В Днепре начались первые отключения от водоснабжения и канализации объектов в прибрежной зоне

Автор: Наталия Гурковская

Коммунальное предприятие "Днепропроводоканал" за последние два дня отключило от водоснабжения и канализации первые семь объектов в прибрежной зоне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди них два ресторана "1000 и одна ночь", "Август", "Акварель", "Мимино", клуб "Рио", а также частное предприятие "Окунь", расположенные на набережной.

"По результатам проверок, согласно поручению сессии городского совета, упомянутые объекты отключили из-за отсутствия/окончания срока действия договоров на водоснабжение и водоотвод или невыполнение технических условий", - отмечает директор КП "Днепропроводоканал" Андрей Довгань.

Напомним, на сессии городского совета 20 октября было поручено проверить зеленые зоны, в том числе прибрежные объекты относительно законности получения технических условий и подключения заведений к воде и канализации.

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ДнепрБорис Филатов