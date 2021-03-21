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В Днепре в лобовом столкновении автомобилей пострадали 5 человек

Новина українською → Днепр, Воскресенье 21 марта 2021 12:42
В Днепре в лобовом столкновении автомобилей пострадали 5 человек Фото: знак ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Днепре вечером 20 марта произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos. В результате столкновения пострадали пять человек, среди них и дети.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Столкновение автомобилей произошло на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская после 22:00. В результате аварии пострадали две женщины, а также две девочки и один мальчик. Всех пострадавших госпитализировали.

"Чтобы предотвратить возгорание, огнеборцы отключили аккумуляторные батареи поврежденных легковых автомобилей и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части", - добавили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства столкновения автомобилей устанавливают правоохранители.

Напомним, ночью в Киеве возле городского зоопарка автомобиль BMW протаранил машину аварийной службы. Пострадала девушка-водитель BMW и трое ее пассажиров.

А несколькими днями ранее под Харьковом произошла авария с участием электроавтомобиля Tesla. В результате аварии пострадали шесть человек.

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