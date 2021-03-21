ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпрі в лобовому зіткненні автомобілів постраждали 5 людей

Новость на русском → Дніпро, Неділя 21 березня 2021 12:42
У Дніпрі в лобовому зіткненні автомобілів постраждали 5 людей Фото: знак ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Дніпрі ввечері 20 березня сталося лобове зіткнення автомобілів Hyundai Getz та Daewoo Lanos. В результаті зіткнення постраждали п'ятеро людей, серед них і діти.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зіткнення автомобілів сталося на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська після 22:00. В результаті аварії постраждали дві жінки, а також двоє дівчат та один хлопчик. Всіх постраждалих госпіталізували.

"Аби запобігти займанню, вогнеборці від’єднали елементи живлення пошкоджених легковиків та змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини", - додали в ДСНС.

Причини та обставини зіткнення автомобілів встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вночі у Києві поблизу міського зоопарку автомобіль BMW протаранив машину аварійної служби. Постраждала дівчина-водій BMW та троє її пасажирів.

А декількома днями раніше під Харковом сталася аварія за участі електроавтомобіля Tesla. В результаті аварії постраждали шестеро осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Дніпро столкновение
NEWS
В Україні ще понад 11 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні ще понад 11 тисяч нових випадків COVID-19
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні