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В Днепре при ликвидации пожара пострадали спасатели

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 15:46
В Днепре при ликвидации пожара пострадали спасатели
Фото: пожарные под завалом (dsns.gov.ua)

В результате обрушения конструкций крыши пострадали 3 пожарные

В субботу, 17 августа, во время тушения пожара нежилого дома в Днепре пострадали трое пожарных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, во время ликвидации пожара произошло обрушение конструкций крыши здания. В результате инцидента пострадали трое пожарных. Один из пострадавших, командир отделения 1991 года рождения, получил ушиб правого коленного сустава.

"По предварительной информации, угрозы жизни пожарных нет, но их госпитализированы в медицинское учреждение для обследования", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азербайджане в результате ликвидации пожара в торговом центре пострадали 7 пожарных. По известной информации, спасатели отравились угарным газом во время тушения пожара в ТЦ "Садарак" в Баку.

РБК-Украина писало, что в Хорватии в результате масштабного лесного пожара пострадали четверо пожарных. Пожар вблизи хорватского города Шибеник стал крупнейшим в этом году. Огонь пытались ликвидировать более 200 пожарных с поддержкой военных, полиции и вертолетов Canadair CL-415.

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