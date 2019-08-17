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У Дніпрі при ліквідації пожежі постраждали рятувальники

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 15:46
У Дніпрі при ліквідації пожежі постраждали рятувальники
Фото: вогнеборці під завалом (dsns.gov.ua)

Внаслідок обвалу конструкцій даху постраждали 3 пожежники

У суботу, 17 серпня, під час гасіння пожежі нежитлового будинку у Дніпрі постраждали троє вогнеборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, під час ліквідації пожежі стався обвал конструкцій даху будівлі. В результаті інциденту постраждали троє пожежників. Один з постраждалих, командир відділення 1991 року народження, отримав забій правого колінного суглобу.

"За попередньою інформацією загрози життю вогнеборців немає, але їх госпіталізовано до медичного закладу для обстеження", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азербайджані в результаті ліквідації пожежі в торговому центрі постраждали 7 вогнеборців. За відомою інформацією, рятувальники отруїлися чадним газом під час гасіння пожежі в ТЦ "Садарак" в Баку.

Також РБК-Україна писало, що в Хорватії в результаті масштабної лісової пожежі постраждали четверо вогнеборців. Пожежа поблизу хорватського міста Шибеник стала найбільшою в цьому році. Вогонь намагалися ліквідувати понад 200 пожежників з допомогою військових, поліції та вертольотів Canadair CL-415.

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