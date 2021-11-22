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В Днепре курьеру пришлось стрелять, чтобы остановить клиента с ножом

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре вечером 21 ноября на Запорожском шоссе между клиентом и курьером произошел конфликт. Недовольный мужчина набросился на доставщика продуктов с ножом, тот дважды выстрелил из стартового пистолета и убежал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Городской сайт Днепра.

Отмечается, что после инцидента мужчина с ножом порезал шины на автомобиле курьера. В этот момент мимо проезжал патруль полиции. Правоохранители заинтересовались происходящим и с его слов узнали о конфликте. В произошедшем он обвинил доставщика продуктов.

Позже курьер службы доставки Glovo обратился в полицию и рассказал об инциденте. По его словом, он достал пистолет и начал стрелять после того, как клиент напал на него с ножом.

Полиция изъяла у клиента и курьера оружие. Детали происшествия выясняют следователи.

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ДнепрGlovo