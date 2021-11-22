У Дніпрі кур'єру довелося стріляти, щоб зупинити клієнта з ножем

У Дніпрі ввечері 21 листопада на Запорізькому шосе між клієнтом і кур'єром стався конфлікт. Незадоволений чоловік накинувся на доставника продуктів з ножем, той двічі вистрілив зі стартового пістолета і втік.

Відзначається, що після інциденту чоловік з ножем порізав шини на автомобілі кур'єра. У цей момент повз проїжджав патруль поліції. Правоохоронці зацікавилися тим, що відбувається і з його слів дізналися про конфлікт. У події він звинуватив доставника продуктів.

Пізніше кур'єр служби доставлення Glovo звернувся в поліцію і розповів про інцидент. За його словами, він дістав пістолет і почав стріляти після того, як клієнт напав на нього з ножем.

Поліція вилучила у клієнта і кур'єра зброю. Деталі події з'ясовують слідчі.