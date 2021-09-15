У Дніпрі капітально відремонтують коледж спорту
За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде капітально відремонтований Дніпропетровський фаховий коледж спорту. Для навчального закладу це перший ремонт за десятки років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченко.
"Для мешканців області створюємо нові спортивні можливості. Оновлюємо стадіони, будуємо басейни, відкриваємо нові майданчики. Зокрема, ремонтуємо будівлю Обласного коледжу спорту", - зазначив Резніченко.
Він розповів, що підрядники вже замінили покрівлю, а зараз працюють над фасадом та облаштовують територію.
У будівлі коледжу найбільш проблемним довгі роки був дах.
"У цій будівлі - навчальні аудиторії, спортивна зала, студентський гуртожиток, - розповів студент-третьокурсник Олексій Сябро. - Тільки проходили дощі - починалися потопи. Сильно протікав дах над гуртожитком, в кімнатах було дуже сиро".
Покрівлю підрядники вже відремонтували. Її повністю замінили. Стяжку запаяли ПВХ-мембраною, термін служби якої - майже 50 років.
Також у коледжі уже оновили систему каналізації, зробили ливнівку та облаштували колодязь збору дощової води. Нині працюють над вентильованим фасадом, його утеплюють та декорують металевими "касетами".
Серед вихованців і випускників Дніпропетровського коледжу спорту - бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Могучіх, учасники Олімпіади-2020 Анна Рижикова-Ярощук і Михайло Кохан, Денис Кесіль та Ігор Трояновський.
Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у місті Апостолове Дніпропетровської області будують новий стадіон на місці пустиря.