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У Дніпрі капітально відремонтують коледж спорту

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Дніпро, Середа 15 вересня 2021 14:52
У Дніпрі капітально відремонтують коледж спорту Фото: за програмою президента в Дніпрі капітально відремонтують коледж спорту (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде капітально відремонтований Дніпропетровський фаховий коледж спорту. Для навчального закладу це перший ремонт за десятки років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченко.

"Для мешканців області створюємо нові спортивні можливості. Оновлюємо стадіони, будуємо басейни, відкриваємо нові майданчики. Зокрема, ремонтуємо будівлю Обласного коледжу спорту", - зазначив Резніченко.

Він розповів, що підрядники вже замінили покрівлю, а зараз працюють над фасадом та облаштовують територію.

У будівлі коледжу найбільш проблемним довгі роки був дах.

"У цій будівлі - навчальні аудиторії, спортивна зала, студентський гуртожиток, - розповів студент-третьокурсник Олексій Сябро. - Тільки проходили дощі - починалися потопи. Сильно протікав дах над гуртожитком, в кімнатах було дуже сиро".

Покрівлю підрядники вже відремонтували. Її повністю замінили. Стяжку запаяли ПВХ-мембраною, термін служби якої - майже 50 років.

Також у коледжі уже оновили систему каналізації, зробили ливнівку та облаштували колодязь збору дощової води. Нині працюють над вентильованим фасадом, його утеплюють та декорують металевими "касетами".

Серед вихованців і випускників Дніпропетровського коледжу спорту - бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Могучіх, учасники Олімпіади-2020 Анна Рижикова-Ярощук і Михайло Кохан, Денис Кесіль та Ігор Трояновський.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у місті Апостолове Дніпропетровської області будують новий стадіон на місці пустиря.

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Велике будівництво
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