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В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие

Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 15 сентября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутки. В результате аварии двух женщин госпитализировали.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Инцидент произошел на проспекте Слобожанский. По предварительной информации, водитель грузовика выезжал на мост и въехал в маршрутку №31, которая двигалась по мосту.

"В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки. У одной женщины ушибы, у другой - рассечение руки. Их госпитализировали в горбольницу №6. Водитель грузовика не пострадал".

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Детали происшествия выясняют правоохранители.

Фото с места аварии (dnepr.express)

Напомним, ранее в Днепре произошло ДТП с маршруткой и такси, в результате чего пострадали два человека.

Также РБК-Украина писало, что на трассе Киев-Харьков произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали 20 и погибли 6 человек.

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