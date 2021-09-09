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В Днепре грузовик протаранил жилой дом, часть здания обрушилась

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Днепр, Четверг 09 сентября 2021 17:19
В Днепре грузовик протаранил жилой дом, часть здания обрушилась Фото: В Днепре грузовик протаранил жилой дом (gorod.dp.ua)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 9 сентября, в Днепре грузовик "КАМАЗ" протаранил жилой дом. В результате столкновения часть дома обрушилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской сайт Днепра.

Происшествие случилось днем в жилом массиве Мирное.

По словам водителя грузовика, он поставил транспортное средство на ручной тормоз и передачу. Однако владелец грузовика, который прибыл на место происшествия, предполагает, что водитель не поставил грузовик на ручной тормоз из-за чего и началось движение с горки.

Водитель автотранспорта был трезв и на данный момент находится на месте происшествия.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и выясняют все обстоятельства инцидента.

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