У Дніпрі вантажівка протаранила житловий будинок, частина будівлі обрушилася
Фото: у Дніпрі вантажівка протаранила житловий будинок (gorod.dp.ua)
У четвер, 9 вересня, в Дніпрі вантажівка "КАМАЗ" протаранила житловий будинок. В результаті зіткнення Частина будинку обрушилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський сайт Дніпра.
Подія трапилася вдень у житловому масиві Мирне.
За словами водія вантажівки, він поставив транспортний засіб на ручне гальмо і передачу. Однак власник вантажівки, який прибув на місце події, припускає, що водій не поставив вантажівку на ручне гальмо через що і почався рух з гірки.
Водій автотранспорту був тверезий і на цей час знаходиться на місці події.
На місце прибули співробітники правоохоронних органів і з'ясовують всі обставини інциденту.