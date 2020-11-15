В Днепре горел агрегатный завод

В Днепре на территории Днепровского агрегатного завода произошел пожар. На место происшествия были направлены спасатели государственных пожарно-спасательных частей и спецтехника отряда технической службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар произошел в производственном цехе на площади около 400 кв. м, пострадавших нет.

"По состоянию на 17:51 пожар локализован. По оперативной информации площадь пожара составляет около 400 м². Погибших и травмированных нет", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сообщение о пожаре на территории ПАО "Днепровский агрегатный завод", который находится на улице Щепкина, поступило в 15:14 в Службу спасения "101".

Напомним, с начала 2020 года в результате пожаров погибли и пострадали свыше 2 тысяч украинцев. В Украине с начала года произошли уже более 90 тысяч пожаров.

Как писало РБК-Украина, правительство выделило 90 млн гривен на предотвращение лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Добавим, правоохранители заподозрили чиновников ГСЧС в халатности из-за лесных пожаров в Луганской области.