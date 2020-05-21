В Днепре будут судить работницу банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен. Женщина распорядилась указанными денежными средствами по собственному усмотрению.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

По версии следствия, указанное лицо на основании заведомо подложных официальных документов – доверенностей на распоряжение депозитным счетам, якобы выданными последней их владельцами, присвоила денежные средства 5 граждан-вкладчиков банка на общую сумму более 19,3 млн грн.

"Днепропетровской местной прокуратурой №2 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении менеджера одного из коммерческих банков за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах; использование заведомо поддельного документа)", - говорится в сообщении.

В настоящее время судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, в Киеве начальника отделения банка подозревают в присвоении средств клиентов. Следствие установило, что подозреваемая руководитель центрального отделения государственного банка в сговоре с другими работниками отделения незаконно завладели денежными средствами 19 клиентов банка на сумму более 1 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве разоблачили должностных лиц филиала одного из государственных банков в присвоении почти 80 миллионов гривен. Чиновники открывали счета на физических лиц по подложным документам и незаконно выводили на них средства из государственного банка.