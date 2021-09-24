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В Днепре будут штрафовать за выброшенный в неположенных местах мусор

Автор: Валерия Полищук

В Днепре теперь будут штрафовать тех, кто выбросил мусор в неположенных местах. За соответствующее решение проголосовали депутаты городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"В Днепре коммунальному предприятию "Экополис" Днепровской городского совета предоставлены полномочия привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает правила обращения с отходами и засоряет территорию города", - говорится в сообщении.

Теперь коммунальщики смогут составлять протоколы об административных правонарушениях и передавать их на рассмотрение админкомиссий. Последние определять размеры финансового наказания.

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Днепр