В Днепре будут штрафовать за выброшенный в неположенных местах мусор

В Днепре теперь будут штрафовать тех, кто выбросил мусор в неположенных местах. За соответствующее решение проголосовали депутаты городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"В Днепре коммунальному предприятию "Экополис" Днепровской городского совета предоставлены полномочия привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает правила обращения с отходами и засоряет территорию города", - говорится в сообщении.

Теперь коммунальщики смогут составлять протоколы об административных правонарушениях и передавать их на рассмотрение админкомиссий. Последние определять размеры финансового наказания.

