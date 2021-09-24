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У Дніпрі штрафуватимуть за викинуте в недозволених місцях сміття

Автор: Валерія Поліщук

У Дніпрі тепер штрафуватимуть тих, хто викинув сміття в недозволених місцях. За відповідне рішення проголосували депутати міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

"У Дніпрі комунальному підприємству "Екополіс" Дніпровської міської ради надано повноваження притягувати до адміністративної відповідальності тих, хто порушує правила поводження з відходами та засмічує територію міста", - йдеться у повідомленні.

Тепер комунальники зможуть складати протоколи про адміністративні правопорушення та передавати їх на розгляд адмінкомісій. Останні визначати розміри фінансового покарання.

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Дніпро