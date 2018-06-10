В Днепре автомобиль протаранил киоск, пострадали трое человек

Один из водителей, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения

В Днепре на улице Сухомлинского сегодня, 10 июня, столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает местное издание Информатор.

Согласно информации издания, автомобиль Daewoo Lanos двигался по Сухомлинского со стороны проспекта Слобожанского, а Lada выезжала на улицу Сухомлинского со второстепенной внутриквартальной дороги. Столкновение произошло, когда Lanos пытался обогнать другой автомобиль.

"От удара Lanos отлетел на несколько метров и врезался в киоск. Пострадали 3 человека: охранник ларька, покупатель, который стоял возле магазина, и водитель Lada. Всех пострадавших увезла "скорая". По словам очевидцев, наиболее пострадал охранник киоска - он получил ушиб головы и ноги", - пишет издание.

Фото: в Днепре столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada

Водитель Lanos, предположительно, находился с признаками алкогольного опьянения. На месте мужчина отказался дуть в драггер и решил сдать тест в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что на Позняках в Киеве в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек, четверо из которых были госпитализированы.