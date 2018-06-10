У Дніпрі автомобіль протаранив кіоск, постраждали троє людей

Один із водіїв, імовірно, знаходився в стані алкогольного сп'яніння

У Дніпрі на вулиці Сухомлинського сьогодні, 10 червня, зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos і Lada, в результаті чого постраждали 3 людини. Про це повідомляє місцеве видання Информатор.

Згідно з інформацією видання, автомобіль Daewoo Lanos рухався по Сухомлинського з боку проспекту Слобожанського, а Lada виїжджала на вулицю Сухомлинського з другорядної внутрішньоквартальної дороги. Зіткнення сталося, коли Lanos намагався обігнати інший автомобіль.

"Від удару Lanos відлетів на кілька метрів і врізався в кіоск. Постраждали 3 людини: охоронець кіоску, покупець, який стояв біля магазину і водій Lada. Всіх постраждалих забрала "швидка". За словами очевидців, найбільше постраждав охоронець кіоску - він отримав забій голови і ноги", - пише видання.

Фото: у Дніпрі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos і Lada

Водій Lanos, імовірно, знаходився з ознаками алкогольного сп'яніння. На місці чоловік відмовився дути в драггер і вирішив здати тест в лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Позняках в Києві у дорожньо-транспортній пригоді постраждало п'ять осіб, четверо з яких були госпіталізовані.