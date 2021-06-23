В Днепре почти 600 предприятий обязали установить станции мониторинга вредных выбросов

Этим решением коммунальные предприятия "Экополис" и "Днепрводоканал" определены уполномоченными по мониторингу вредных выбросов в атмосферный воздух и воду на определенных предприятиях, учреждениях, организациях.

Станции мониторинга присоединят к электрическим сетям и системе ситуационного видеонаблюдения города.

"В случае нарушения сроков установки таких станций коммунальное предприятие "Днепроводоканал" будет иметь право отключать предприятия от сетей водоотведения", - говорится в решении.