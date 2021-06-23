UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре почти 600 предприятий обязали установить станции мониторинга вредных выбросов

Автор: РБК-Украина

В Днепре почти 600 предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых приводит или может привести к ухудшению состояния атмосферного воздуха, поверхностных или подземных вод, должны до конца 2021 года установить специальные станции мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон и за состоянием сточных вод в канализационные сети города.

Соответствующее решение приняли во время 8-й сессии Днепровского городского совета.

Этим решением коммунальные предприятия "Экополис" и "Днепрводоканал" определены уполномоченными по мониторингу вредных выбросов в атмосферный воздух и воду на определенных предприятиях, учреждениях, организациях.

Станции мониторинга присоединят к электрическим сетям и системе ситуационного видеонаблюдения города.

"В случае нарушения сроков установки таких станций коммунальное предприятие "Днепроводоканал" будет иметь право отключать предприятия от сетей водоотведения", - говорится в решении.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал о главных решениях 8-й сессии горсовета Днепра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевский городской советДнепрэкология