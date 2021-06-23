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У Дніпрі майже 600 підприємств зобов'язали встановити станції моніторингу шкідливих викидів

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Дніпро, Середа 23 червня 2021 15:00
У Дніпрі майже 600 підприємств зобов'язали встановити станції моніторингу шкідливих викидів Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі майже 600 підприємств, установ та організацій, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану атмосферного повітря, поверхневих чи підземних вод, повинні до кінця 2021 року встановити спеціальні станції моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон та за станом стічних вод у каналізаційні мережі міста.

Відповідне рішення ухвалили під час 8-ї сесії Дніпровської міської ради.

Цим рішенням комунальні підприємства "Екополіс" та "Дніпроводоканал" визначені уповноваженими щодо моніторингу шкідливих викидів в атмосферне повітря і воду на визначених підприємствах, установах, організаціях.

Станції моніторингу приєднають до електричних мереж та системи ситуаційного відеоспостереження міста.

"У разі порушення термінів встановлення таких станцій комунальне підприємство "Дніпроводоканал" матиме право відключати підприємства від мереж водовідведення", - йдеться у рішенні.

У Дніпрі майже 600 підприємств зобов'язали встановити станції моніторингу шкідливих викидів

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів про головні рішення 8-ї сесії міськради Дніпра.

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