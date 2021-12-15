В Днепре с 1 января кардинально изменится питание в школах и детсадах

С 2022 года в школах и садах Днепра питание будет организовано по другому порядку, утвержденному соответствующим постановлением Кабмина (от 24.03.2021 № 305). По новым нормам, в частности под запретом усилители вкуса, ароматизаторы, колбасные изделия, блюда во фритюре, грибы, газированные напитки, консервы (мясные, рыбные, плодово-овощные) и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"Станет меньше хлеба, соли, сахаров, жиров, жареных блюд. Вместо этого включено увеличение мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей, фруктов. В основном блюда должны быть тушеные, запеченные, вареные. 75% всех продуктов, которые должны потреблять дети, должны быть растительного происхождения", - рассказала во время пресс-конференции 15 декабря главный специалист ГУ Госпотребслужбы в области Маргарита Малышева.

Она также добавила, что в каждом учебном заведении должны быть разработаны технологические карты для каждого блюда, где указаны его компоненты, рассчитаны белки, жиры, углеводы, то есть калорийность, а также первичная, термическая обработка и т.д.