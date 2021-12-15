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У Дніпрі з 1 січня кардинально зміниться харчування у школах та дитсадках

Автор: Наталія Гурковська

Від 2022-го року у школах і садках Дніпра харчування буде організовано за іншим порядком, затвердженим відповідною постановою Кабміну (від 24.03.2021 № 305). За новими нормами, з-поміж іншого під забороною підсилювачі смаку, ароматизатори, ковбасні вироби, страви у фритюрі, гриби, газовані напої, консерви (м’ясні, рибні, плодово-овочеві) тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Стане менше хліба, солі, цукрів, жирів, смажених страв. Натомість включено збільшення м’яса, риби, молочних продуктів, овочів, фруктів. Здебільшого страви мають бути тушковані, запечені, варені. Загалом 75% продуктів, які мають споживати діти, повинні бути рослинного походження", - розповіла під час прес-конференції 15 грудня головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби в області Маргарита Малишева.

Вона також додала, що у кожному закладі освіти мають бути розроблені технологічні карти до кожної страви, де вказано її компоненти, розраховано білки, жири, вуглеводи, тобто калорійність, а також первинна, термічна обробка тощо.

Як повідомлялося, у Дніпрі йде реорганізація бібліотечної системи. Вона передбачає створення цікавих та сучасних просторів для дорослих та дітей в одному місці.

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Дніпро