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Днепр передал военным еще два ударных дрона

Фото: Днепр передал военным еще два ударных дрона (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

Днепр передал военным еще два ударных дрона "Кажан Е620". Беспилотники сделаны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Ударные беспилотники приобретены на средства, собранные днепрянами через благотворительный фонд "ТАПС". По словам военных, одно из главных технических преимуществ таких беспилотников - возможность работать с относительно дешевыми боеприпасами, но при этом эффективно уничтожать стоимостную технику оккупанта.

До этого на фронт уже передали четыре "Кажана" - два из них были куплены за счет городского бюджета.

"Мы передали для наших славных морпехов эти ударные дроны - как дополнительную помощь, чтобы наши ребята могли еще сильнее бить врага. Мы будем продолжать помогать украинским бойцам ВСУ. И прошу всех так же приобщаться к инициативам мэрии и Координационного штаба волонтеров Днепра", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

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