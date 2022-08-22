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Дніпро передав військовим ще два ударні дрони

Фото: Дніпро передав військовим ще два ударні дрони (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро передав військовим ще два ударні дрони "Кажан Е620". Безпілотники зроблено в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради.

Ударні безпілотники придбано на кошт, зібраний дніпрянами через благодійний фонд "ТАПС". За словами військових, одна з головних технічних переваг таких безпілотників - можливість працювати з відносно дешевими боєприпасами, але при цьому ефективно знищувати вартісну техніку окупанта.

До цього на фронт вже передали чотири "Кажани" - два з них були куплені коштом міського бюджету.

"Ми передали для наших славетних морпіхів ці ударні дрони - як додаткову допомогу, аби наші хлопці могли ще дужче бити ворога. Ми продовжуватимемо допомагати українським бійцям, ЗСУ. І прошу всіх так само долучатися до ініціатив мерії та Координаційного штабу волонтерів Дніпра", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

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