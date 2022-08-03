Днепр передал военным два ударных беспилотника

Ударные дроны, которые сделаны в Украине, способны сбрасывать до 20 кг боеприпасов разного типа - уничтожая технику и живую силу врага. Также беспилотники работают независимо от погодных условий и легко ремонтируются.

Средства на "Кажани" собирали через благотворительный фонд"ТАПС". Донаты были разные - от 10 грн до 450 тыс. грн.

Также ранее мэрия Днепра уже купила два таких беспилотника.

"Мы и в дальнейшем будем помогать нашим защитникам - не только разведывательными дронами, но и ударными. А также всеми материальными ресурсами, которые только будут возможны. Я благодарен всем людям, которые перечисляют хотя бы несколько гривен на нужды военных", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.