RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дніпро передав військовим два ударні безпілотники

Фото: Дніпро передав військовим два ударні безпілотники (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Штаб оборони Дніпра, міськрада та фонд "ТАПС" придбали для однієї з військових бригад отримала ще два безпілотники "Кажан Е620".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Ударні дрони, які зроблені в Україні, здатні скидати до 20 кг боєприпасів різного типу - знищуючи техніку та живу силу ворога. Також безпілотники працюють незалежно від погодних умов і легко ремонтуються.

Кошти на "Кажани" збирали через благодійний фонд "ТАПС". Донати були різні - від 10 грн до 450 тис. грн.

Також раніше мерія Дніпра вже купила два такі безпілотники.

"Ми і надалі допомагатимемо нашим захисникам - не лише розвідувальними дронами, а й ударними. А також усіма матеріальними ресурсами, які тільки будуть можливі. Я вдячний всім людям, які перераховують бодай кілька гривень на потреби військових", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДніпро