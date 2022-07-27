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Днепр передал украинским бойцам и спасателям 30 разведывательных беспилотников

Фото: Борис Филатов (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Городские власти Днепра передали армейцам, нацгвардейцам и пожарным 30 дронов различных моделей. Они были приобретены за счет городского бюджета и благодаря областной субвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Дроны для защитников также имеют камеры, позволяющие видеть удаленные объекты. Они являются маневренными и устойчивыми к погодным условиям.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что Штаб обороны Днепра, мэрия и благотворительный фонд "ТАПС" передали уже немалое количество материально-технического оборудования для военных на фронт.

"Мы и в дальнейшем будем заниматься вопросами обороноспособности нашего города и всей области. И еще раз призываю всех неравнодушных присоединяться к фонду "ТАПС". Любая помощь будет полезной", - сказал Филатов.

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Вооруженные силы УкраиныДнепр